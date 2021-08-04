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GÜNCELLEME - Erzincan'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

04.08.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİ AÇIKLAMASI VE YANGININ SÖNDÜRÜLDÜ BİLGİSİ EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Akarsu mevkisinde yer alan ormanlık alanda başlayan orman yangını, bir süre sonra yaklaşık yarım futbol sahası büyüklüğünde alanı kapladı.

Yangın üzerine bölgeye jandarma ve Refahiye itfaiyesi ekiplerinin yanı sıra Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile orman muhafaza görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerce söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Jandarma, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

- Sıkıntılı bir durum yok

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine yangını tespit ettiklerini söyledi.

Bir buçuk dönümlük ormanlık alanda etkili olan yangının ağaçları sarmadan kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Makas, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Hem savcıların da hem de olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede teknik incelemeler yaptığını dile getiren Makas, an itibariyle sıkıntılı bir durumun bulunmadığını belirtti.

Erzincan'da 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş çıkışların da yasaklandığını anımsatan Vali Makas, vatandaşların da bu noktada yasağa duyarlı bir şekilde hareket ettiğini sözlerine ekledi.

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