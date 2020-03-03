GÜNCELLEME - Erzincan'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

Eraslan, emniyette verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Uyuşturucu işi ile benim bir alakam olmaz. Ben yüzlerce kişiye iş veren bir insanım. Devletimin yanındayım. Benim bu işlerle bir ilgim olmaz. Gizli tanık ifadesini kabul etmiyorum. Ben iş adamıyım. Kim bizim adımızı kullanarak bu malı bizim tıra yüklemişse onları Allah'a havale ediyorum. 30 yıllık ticari yaşamımdaki sicilimde en ufak bir leke yoktur. Ben yaklaşık 100 günü aşkındır tutukluyum. Neden yattığımı bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uzun süredir tutuklu ve mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz yargılanan sanık S.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkahar Eraslan, Fehmi Bilekçi, Adem Bilekçi, Burhan Bilekçi, Cenap Bilekçi ve Cumali Bilekçi, tutuksuz sanık R.Y, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklardan tır sürücüsü R.Y. ise savunmasında, firmanın daha önce de 3 kez yükünü götürdüğünü söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade eden R.Y, beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan S.Y. de emniyet ve savcılıkta daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu aktardı.

Yükün yüklenmesi ile ilgili irtibatın R.Y. ile kurulduğunu dile getiren S.Y, "Benimle direkt olarak irtibata geçen kimse olmadı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. R.Y. bana daha öncesinde birkaç defa tavuk taşıdığını ve herhangi bir sorun yaşamadığını söylemişti. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Fehmi Bilekçi, Adem Bilekçi, Burhan Bilekçi, Cenap Bilekçi ve Cumali Bilekçi'nin avukatları ise müvekkilleri ile cezaevinde görüştürülmediklerini ve savunma haklarının kısıtlandığını iddia etti.

Sanık avukatları müvekkilleri ile görüştükten sonra savunmada bulunacaklarını, bu nedenle duruşmanın ertelenmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklardan Abdulkahar Eraslan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devam etmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.