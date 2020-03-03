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GÜNCELLEME - Erzincan'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.03.2020 18:38 | Son Güncelleme

SANIKLARIN SAVUNMALARI VE TAHLİYE TALEPLERİNE İLİŞKİN KARAR EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Van'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkahar Eraslan, Fehmi Bilekçi, Adem Bilekçi, Burhan Bilekçi, Cenap Bilekçi ve Cumali Bilekçi, tutuksuz sanık R.Y, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık S.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında Erzincan Adliyesine getirildi.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

Sanık Abdulkahar Eraslan'a hakkındaki suçlamaları hatırlatan mahkeme heyeti, savunma yapmasını istedi.

Eraslan, emniyette verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Uyuşturucu işi ile benim bir alakam olmaz. Ben yüzlerce kişiye iş veren bir insanım. Devletimin yanındayım. Benim bu işlerle bir ilgim olmaz. Gizli tanık ifadesini kabul etmiyorum. Ben iş adamıyım. Kim bizim adımızı kullanarak bu malı bizim tıra yüklemişse onları Allah'a havale ediyorum. 30 yıllık ticari yaşamımdaki sicilimde en ufak bir leke yoktur. Ben yaklaşık 100 günü aşkındır tutukluyum. Neden yattığımı bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uzun süredir tutuklu ve mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanıklardan tır sürücüsü R.Y. ise savunmasında, firmanın daha önce de 3 kez yükünü götürdüğünü söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade eden R.Y, beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan S.Y. de emniyet ve savcılıkta daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu aktardı.

Yükün yüklenmesi ile ilgili irtibatın R.Y. ile kurulduğunu dile getiren S.Y, "Benimle direkt olarak irtibata geçen kimse olmadı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. R.Y. bana daha öncesinde birkaç defa tavuk taşıdığını ve herhangi bir sorun yaşamadığını söylemişti. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Fehmi Bilekçi, Adem Bilekçi, Burhan Bilekçi, Cenap Bilekçi ve Cumali Bilekçi'nin avukatları ise müvekkilleri ile cezaevinde görüştürülmediklerini ve savunma haklarının kısıtlandığını iddia etti.

Sanık avukatları müvekkilleri ile görüştükten sonra savunmada bulunacaklarını, bu nedenle duruşmanın ertelenmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklardan Abdulkahar Eraslan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devam etmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Abdulkahar Eraslan'ın tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 5 Aralık 2018'de Van'dan İstanbul'a giden S.Y. idaresindeki tırın Erzurum-Erzincan kara yolundaki Akyazı Polis Uygulama Noktası'nda durdurulduğu ve dorsesinde dedektör köpek "Odin" ile yapılan aramada hayvan yağlarına sarılan 1 ton 271 kilogram eroinin ele geçirildiği belirtiliyor.

"AKE476" kod adlı gizli tanığın ifadelerine yer verilen iddianamede, olay tarihinde yakalanan uyuşturucu maddesinin Van'da iş adamı olan Abdulkahar Eraslan'a ait olduğu, sanığın uyuşturucu üretmediği ve sadece naklini gerçekleştirdiği, söz konusu uyuşturucunun İran'dan farklı farklı 15 ayrı yerden temin edildiği öne sürülüyor.

Eraslan'ın daha önce iki kez yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yaptığını duyduğunu aktaran "AKE476", uyuşturucuyu kilo başına 1500 avro alarak İstanbul'a gönderdiğini ve uyuşturucu taşımacılığını profesyonel olarak yaptığı için genelde yakalanma durumunda suçun başkalarının üzerine kalacak şekilde organize ettiğini iddia etti.

"AKE476", söz konusu sevkiyatlarda uyuşturucuyu İstanbul'da Burhan Bilekçi'nin teslim alarak dağıtımını gerçekleştirdiğini ve uyuşturucu ticaretini Eraslan ve Bilekç'nin birlikte yaptıklarını ileri sürdü.

R.Y'nin ihbarda bulunarak tır üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmayı amaçladığının paylaşıldığı iddianamede, Eraslan'ın Van'daki nüfuzu dikkate alındığında tırların aranma ihtimalinin düşük olduğunun R.Y. tarafından bilindiği, sevkiyatı yaparken yolda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşması durumunda Van'daki aramanın şüpheyi ortadan kaldırmak için karine teşkil edeceği, böylelikle sorunsuz bir şekilde uyuşturucu sevkiyatının yapılacağının aşikar olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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