YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. GÜNCELLEME - Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da 1367 yerleşim yolu kardan kapandı

GÜNCELLEME - Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da 1367 yerleşim yolu kardan kapandı

11.03.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ERZİNCAN'DAKİ KAPALI YOL SAYISI EKLENDİ

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli, Erzincan ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1367 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da 3 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 893 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 294, Kars'ta 60, Tunceli'de 78, Iğdır'da 23, Ardahan'da ise 19 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdüGenç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü
Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyorUkrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor
Citroen'den binek ve ticari modellerde mart kampanyasıCitroen'den binek ve ticari modellerde mart kampanyası
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars Ardahan Iğdır

Kars Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:19
Öğle
12:23
İkindi
15:39
Akşam
18:16
Yatsı
19:35
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca...

Doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Üvey kızı lüks hayatıyla gündemde! Mal varlığına...

Üvey kızı lüks hayatıyla gündemde! Mal varlığına...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.