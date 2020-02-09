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GÜNCELLEME - Erzurum'da eğitime kar engeli

ERZURUM HABERLERİ  | 09.02.2020 22:35 | Son Güncelleme

Kentte 20 ilçede eğitime ara verildi EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYILARI GÜNCELLENDİ

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 6'sında taşımalı eğitim olmak üzere 20 ilçede okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İspir, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Erzurum Tatil

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Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Turgut Eczanesi
Palandoken
Çınar Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
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