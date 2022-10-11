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GÜNCELLEME - Erzurum'da genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

11.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, bir inşaat alanında cansız bedeni bulunan genç kızın ölümüne ilişkin 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki Dilara Köç, dün 12 katlı bir binanın inşaat alanında ölü bulundu.

Köç'ün cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Genç kızın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Narmanlı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu, ölümü şüpheli bulunan Köç'ün kaybolmadan bir gün önce ve olay günü görüştüğü kişiler tespit edildi.

Bunun ardından, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ç.F.E, Ş.C, B.Ö. ile A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.C, B.Ö. ile A.K çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ç.F.E. ise tutuklandı.

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