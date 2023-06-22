Eskişehir ve Kahramanmaraş'taki PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Eskişehir'de yakalanan şüpheliler M.S.K. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından M.S.K. ve B.A, Eskişehir Adliyesi'nde savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı hükümleri uygulanarak salıverildi.

Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe bu kentte adliyeden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan M.K'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya lojistik destek sağladıkları, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında 20 Haziran'da operasyon düzenleyen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, M.S.K, B.A. ve M.K'yi gözaltına almıştı.

