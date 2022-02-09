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GÜNCELLEME - Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç tahliye edildi

09.02.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahliye edilen Tolga Daşkıran: - "Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle hiç kimse istemez" TAHLİYE SÜRECİ İLE DETAY EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan genç tahliye edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli Tolgahan Daşkıran'ın (19) avukatının, tutukluluğa itiraz ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İtiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, şüpheli Tolgahan Daşkıran'ın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı defetmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir."

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Kararın ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan avukatı Muhammet Serkan İleli ile ayrılan genç, kendisini bekleyen annesi Nazire ve üvey babası Ercan Kurt'a sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Daşkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahliye edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle hiç kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahale de bulunmak istedim." dedi.

Anne Nazire Kurt ise şiddete, özellikle kadına yönelik şiddete karşı olduğunu ifade etti.

Zor bir süreç geçirdiklerini anlatan Kurt, "Oğlum gerekeni yaptı. 3 can için mücadele verdi. Asla bir daha buraları görmeyelim. Hiç kimsenin buralara gelmesini istemem. Anne için çok zor." diye konuştu.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62), eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A'yı (32) bıçakla yaralamıştı. Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir A'yı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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