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  4. GÜNCELLEME - Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama

GÜNCELLEME - Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.09.2020 18:44 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kentte olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan askeri okullardan ihraç edilen 6 şüpheli, saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu şüphelilerden 2'sinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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