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GÜNCELLEME - Eskişehir'de otomobille kadına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

31.12.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kullandığı otomobille kadına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Aralık'ta Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde eşiyle yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Yalçın'ın (62) bir aracın çarpması sonucu yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ters şeritten gelerek çarptığı kadının yaralanmasına sebep olan 11 DD 791 plakalı otomobilin ruhsat sahibi Erdem A. (21), Sakarya polis noktasına gelerek aracının olaydan önce çalındığını, kazayı kendisinin yapmadığını iddia etti. Bunun üzerine Erdem A, salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, iş yeri güvenlik kameralarının yanı sıra KGSY kameralarınca kaydedilen görüntülerin detaylı incelemesi ve saha çalışması sonucu aracı kaza saatinden önce ve sonra ruhsat sahibinin kardeşi K.A'nın (18) kullandığı tespit edildi.

Şüpheli K.A. ile ağabeyi Erdem A, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Erdem A. hakkında "suç uydurmak ve yalan beyanda bulunmak"tan adli işlem yapıldı, ehliyeti bulunmayan K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli K.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Odunpazari
(30.12.2021 18:30 / 31.12.2021 08:30) Eczanesi
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Başak Eczanesi
Odunpazari
(30.12.2021 18:30 / 31.12.2021 08:30) Eczanesi
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Başak Eczanesi
Odunpazari
(30.12.2021 18:30 / 31.12.2021 08:30) Eczanesi
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