GÜNCELLEME - Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "silah kaçakçılığı ve silah ticareti" yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliden birinin motosikletli kurye görünümünde silah taşıdığı tespit edildi. Yeri belirlenen zanlı, polis ekiplerinden kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Ekiplerin takibiyle yakalanan şüpheli, üzerinde taşıdığı 5 silahla yakalandı.

Gözaltına alınan 6 kişinin ev ve iş yerlerinin yanı sıra araçlarında yapılan aramada, 10 tabanca, 110 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile 9 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.N, F.P. U.T. ve A.P, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

