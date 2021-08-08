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GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

08.08.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Uluönder Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi Parkı'nda arkadaşlarıyla oynayan Abdullah Eraslan, kaçan topu almaya çalışırken su kanalına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, arama ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama ve AFAD'ta görevli dalgıçlar kanalda arama yaptı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, yetkililerden bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 150 polis de Emniyet Müdürü Ağırlar'ın koordinesinde kayıp çocuğun bulunması için seferber oldu.

Olay yerine gelen çocuğun yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Abdullah Eraslan'ın cesedi, 8 saat sonra, olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Yeşiltepe Mahallesi Köprüler Sokak'taki sulama kanalında AKUT ekiplerince bulundu.

Eraslan'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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