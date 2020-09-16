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GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.09.2020 13:29 | Son Güncelleme

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek otomobille kaçan Suriye uyruklu 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlılara ait otomobilde yapılan, narkotik dedektör köpeği Aşil'in de kullanıldığı aramalarda, poşetlere gizlenmiş 24,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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