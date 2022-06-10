YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. GÜNCELLEME - Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

GÜNCELLEME - Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

10.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 8 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusuÖzel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Konyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyorKonyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor
Erzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandıErzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:23
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:32
Yatsı
22:17
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.