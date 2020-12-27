GÜNCELLEME - Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 436 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin etmek" suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

- Polise yakalanmamak için arızalı araç yöntemi

Öte yandan, zanlıların sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için kullandıkları yöntem de düzenlenen operasyonla ortaya çıktı.

Zanlıların arızalı gibi gösterdikleri otomobil ve motosikletleri çekiciye yerleştirdikleri ve trafikte bu şekilde seyrettiklerini tespit eden ekiplerin kent girişinde durdurduğu araçlarda yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.

