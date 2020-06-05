YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. GÜNCELLEME - Eskişehir'den çalınan otomobildeki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Eskişehir'den çalınan otomobildeki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.06.2020 18:27 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenledikleri operasyonda Bursa'ya gittiği belirlenen otomobili durdurdu.

Kazaya karıştığı belirlenen araçta yakalanan M.T, Ş.A, O.K, A.K. ile B.G'nin sürücü belgelerinin olmadığı öğrenildi.

Otomobili internet sitesinden öğrendikleri düz kontak yöntemiyle çaldıkları öne sürülen zanlıların, Eskişehir-Bursa kara yolunda hasarlı kazaya karıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan güvenlik sorgulamalarında 5 ayrı iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.T. ile Ş.A. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Önce yakaladı, sonra doğaya saldı

Önce yakaladı, sonra doğaya saldı

Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Şanlıurfa’da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Belediyelerde meydan okuma başlıyor

Belediyelerde meydan okuma başlıyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:23
Öğle
13:01
İkindi
16:58
Akşam
20:29
Yatsı
22:14

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Başak Eczanesi
Odunpazari
Cem Eczanesi
Odunpazari
İpekçi Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yenikent Eczanesi
Odunpazari
Fidan Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.