GÜNCELLEME - ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini silahla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulmak istendi. Ancak Bayar, duruşmaya katılmayacağını beyan etti.

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yağan ise salonda hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Saadet Aylin Yağan ise beraatini talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılığın hakkımdaki suçlamalarını kabul etmiyorum. Biz Volkan ile boşandık, zaten fiili olarak da ayrı yaşıyorduk. Volkan ile aramızdaki mesajlaşmalar, azmettirmeye ilişkin değildir, benim silahtan haberim yoktu. Maktullerle aramda herhangi bir husumet yoktur. Olaydan sonra Volkan ile aramızda kaydedilmiş olan telefon görüşmeleri içeriği itibariyle de ona azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermemektedir. Hakkımdaki suçlamalardan beraatimi talep ediyorum." dedi.