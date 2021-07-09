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GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

09.07.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tozlu'nun yakalanması için Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY'nin il yapılanmasındaki iş insanları içerisinde yer aldığı, örgüte finansal destek sağladığı ve örgütün önde gelen mütevellilerinden olduğu belirlenen Tozlu, söz konusu adreste gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tozlu emniyete götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tozlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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