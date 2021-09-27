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GÜNCELLEME - FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

27.09.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 44 şüpheliden 42'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 19'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer 33 şüpheli eş zamanlı aramalarda, 1 şüpheli ise 25 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

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Altaş Eczanesi
Altinordu
Merkez Eczanesi
Altinordu
Sağlık Eczanesi
Altinordu
Akar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
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Fatsa
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