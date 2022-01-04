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  4. GÜNCELLEME - FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

GÜNCELLEME - FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

04.01.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara TEM ekiplerince 40 ilde başlatılan Ankara merkezli operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYILARI EKLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

- 55 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 40 ilde başlatılan Ankara merkezli operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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