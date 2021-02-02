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GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli operasyon: 8 gözaltı

02.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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FİRARİ ŞÜPHELİ BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması amacıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Düzce, Eskişehir, Denizli, Muğla, Mersin ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si muvazzaf 3 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş ile 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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