YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. GÜNCELLEME - Filipinler'de düşen askeri uçakta en az 17 kişi öldü

GÜNCELLEME - Filipinler'de düşen askeri uçakta en az 17 kişi öldü

04.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Filipinler'de düşen askeri uçakta en az 17 kişi öldü

MANİLA (AA) - Filipinler'in güneyinde askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Savunma Bakanlığı, içerisinde en az 85 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken aynı bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düştüğünü duyurdu.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, kazada şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığı, en az 17 kişinin ise öldüğünü bildirdi.

Lorenzana, uçaktakilerin 3'ü pilot, 5'i kabin görevlisi olmak üzere geri kalanının askeri personel olduğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana da yaptığı açıklamada, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ceset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark ettiCeset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark etti
Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldıPolisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı
47. Hitit Rallisi Ankara'da başladı47. Hitit Rallisi Ankara'da başladı
Anahtar Kelimeler:
Filipinler

Ankara Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazar

İmsak
03:24
Sabah
05:18
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazar

Akgül Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Hattuşa Güliz Eczanesi
Cankaya
Levent Eczanesi
Cankaya
Uçak Eczanesi
Cankaya
İrem Aşık Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti:

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti:

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.