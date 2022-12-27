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  4. FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

27.12.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 aracın karıştığı kazanın ardından Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede bir süre yoğun trafik oluştu.

Kazaya karışan araçlarda ağır hasar meydana gelirken, bir aracın takla attığı, başka bir aracın köprü bariyerini de aşarak denize düşmek üzereyken yan yola devrildiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırmasıyla köprüdeki trafik normale döndü.

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