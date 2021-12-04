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GÜNCELLEME - Galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirilecek

04.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OTO GALERİNİN ORTAKLARININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Ordu'da otomobil galerisinden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirilecek.

Alınan bilgiye göre, 28 Kasım'da Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisine giren yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, galerinin önünde park halinde bulunan otomobillerden birini çalarak kaçtı.

Galeri sahibinin ve çocukların ailelerinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çocukların araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.

Ordu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla çocuklar saklandıkları adreste gözaltına alındı.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheliler, İstanbul'daki işlemlerin ardından Ordu'ya getirilecek.

Öte yandan, çocukların otomobili çaldığı anlar galerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Oto galerinin ortaklarından Bekir Ergen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece polisin kendisini arayarak aracın ve çocukların yakalandığını bildirdiğini söyledi.

Aracın, Bağcılar Emniyet Müdürlüğünün otoparkına çekildiğini öğrendiklerini belirten Ergen, "Biz de pazartesi günü teslim almaya gideceğiz. Çocukların da durumları iyiymiş aracın da durumunu gidince göreceğiz. Hem biz aracımızı bulduğumuz için hem de çocukların başına bir şey gelmeden ailelerine teslim edileceği için sevindik." dedi.

Ergen, Ordu Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Ordu Emniyet Müdürümüz bu iş için İstanbul'a özel ekip yolladı, onların sayesinde bulundu. Arabanın geç bulunmasının nedeni çocuklar aracı bıraktıkları yeri unutmuşlar. Baştan beri ilginç bir olay, çocukların alması, gitmesi ve en sonunda aracı bıraktıkları yeri unutması ilginç." diye konuştu.

Hem şaşkın olduklarını hem de çocuklar için üzüldüklerini ifade eden Ergen, şunları kaydetti:

"Böyle bir olayın bu şekilde gelişmesi çok şaşırtıcı, medyada çok gündeme de geldi. Belki iyi tarafları da oldu. Ne oldu? Birincisi, artık bundan sonra yolda kontroller daha da sıklaşacak. İkincisi ve asıl önemli olan ise bu çocuklar iki, üç yerden yakıt aldılar, en azından bundan sonra akaryakıt istasyonlarının bu konuda daha hassas davranacaklarından eminim."

Galerinin ortağı Cem Uygun ise aracın durumu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıklarını dile getirerek, "Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz, aracın bulunmasına ve herhangi bir olaya karışmamasına da sevindik. Bu tür olaylar kolay değil, çalınma olayı insanın canıyla sonuçlanabilecek bir şeye sebebiyet verebilirdi ama sağ salim çocukların bulunmasına sevindik." dedi.

Uygun, araca İstanbul'a giderken ceza kesildiğini de sözlerine ekledi.

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