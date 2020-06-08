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GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

24'ü aktif görevdeki emniyet personeli 33 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada 24'ü aktif görevdeki emniyet personeli 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Terör örgütünün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları belirlenen 24'ü aktif görevdeki emniyet personeli, ihraç edilmiş veya istifa etmiş emniyet görevlileri ile başarısız polis okulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 33 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gaziantep merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamanının gözaltına alındığı kaydedildi.

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