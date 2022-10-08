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GÜNCELLEME - Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülen anne tutuklandı

08.10.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülen anne tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde dün 2 aylık bebek M.Ş'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Gözaltına alınan anne N.Ş. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

N.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, cinayeti işlediğini, olayın ardından bıçakla kolunu yaraladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bir evde dün 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş, annesi ise yaralı bulunmuştu.

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülen anne adliyeye sevk edildi

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