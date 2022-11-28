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Gaziantep'te annesi tarafından darbedilen çocuk tedavi altına alındı

28.11.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te annesi tarafından darbedilen 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan anne tutuklandı.

Gaziantep'te annesi tarafından darbedilen çocuk tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ndeki evine gelen biri kız 4 çocuk babası Cihan Y, 5 yaşındaki kızının darbedildiğini fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Sağlık ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Baba Cihan Y, gazetecilere, eşinin sürekli çocuklara şiddet uyguladığını belirterek, şunları söyledi:

"Kime derdimi anlatacağımı bilmiyorum. Çocuklarım kardeşimde kalıyor. Kimim kimsem olmadığı için ne olacak bu çocuklar? Çocuklar bu şekilde olduğu için işe de gidemiyorum. Fabrikada çalışıyordum, bıraktım. Çocukların başına bir şey gelmemesi için çalışmak zorundayım. Zeytin toplamadan döndüğümde çocuğumu bu şekilde buldum. Raporlu olan eşimin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Müebbet yatsın, o çocuğa da yazık, doktorlar bunun 1-2 günlük olmadığını söyledi. İşten döndüğümde kapı açılmayınca üst kattan girdim. Baktım kız yatıyor, eşim suçunu bildiği için kapıyı açmıyor. İçeri girip kilidi kırdım, ambulansı aradım. Ben gelmesem o çocuk ölürdü."

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve anne F.Y'nin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet olayı ile ilgili, baba C.Y'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan zihinsel engelli anne F.Y'nin sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Ailenin diğer 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Gaziantep'te annesi tarafından darbedilen çocuk tedavi altına alındı

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Gaziantep çocuk şiddet

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