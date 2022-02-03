GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kuyumcunun camını silahla kırarak vitrindeki altınları çaldığı belirlenen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'ndeki bir kuyumcunun camının silahla kırdıktan sonra vitrindeki altınları alıp kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir zanlının camı kırıp altınları aldığını, olaydan önce bir akaryakıt istasyonunda kaçtığı aracın plakasını söktüğünü tespit etti.

Saklandığı evde yakalanan İ.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

İ.E'ye yardım ettiği tespit edilen ve kardeş oldukları öğrenilen M.E. ise aranıyor.

Bu arada, soygun anı güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yerinin kamera kayıtlarında, yüzü kapalı kişinin silahla havaya ateş ettikten sonra kuyumcunun camını tabancanın dipçiğiyle kırması ve daha sonra altınları alıp kaçması yer aldı. Kayıtlarda, işletme sahibinin de olayın hemen ardından silahıyla hırsızın peşinden gidip ateş ettiği görüldü.

