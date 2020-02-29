GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 32 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunan 32 kişinin belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilerden 6'sının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi kullanarak sosyal medyada halkı galeyana getirip asılsız paylaşımlar da bulunarak toplanma çağrısı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda dün tespit edilen 26 şahıs 32'ye yükselmiştir, 6 şahıs da gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

