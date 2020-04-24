YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı soygunla ilgili 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı soygunla ilgili 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.04.2020 21:43 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinden silahlı soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından 23 Nisan Mahallesi'ndeki iş yerinden 70 bin lira ve dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerindeki ve çevredeki yaklaşık 500 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda soygunu birlikte gerçekleştirdikleri iddiasıyla akraba olan M.A, M.Ş, M.Ş. ve A.Ş. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, soygunda kullanılan motosiklet ikametgahın tuvaletinde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "silahlı yağma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ş. ve M.A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Silahlı soygun silahlı yağma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

Hisarcık’ta Korona virüs nedeniyle başarılı öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Hisarcık’ta Korona virüs nedeniyle başarılı öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Boyner Grup’ta üst düzey atama

Boyner Grup’ta üst düzey atama

Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:09
Sabah
05:37
Öğle
12:34
İkindi
16:17
Akşam
19:20
Yatsı
20:42

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

B. Yeşim Eczanesi
Sehitkamil
İrem Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Yücel Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
Asil Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Araban’da sokak hayvanları aç kalmayacak

Araban’da sokak hayvanları aç kalmayacak

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gülsan Holding’ten anlamlı bağış

Gülsan Holding’ten anlamlı bağış

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.