YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GÜNCELLEME - Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 7 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Belgin Eczanesi
Sehitkamil
Çilek Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En çok ceza kesilen kentte bir günde 2 bin 70 kişiye daha ceza yazıldı

En çok ceza kesilen kentte bir günde 2 bin 70 kişiye daha ceza yazıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.