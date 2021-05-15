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GÜNCELLEME - Gemlik'te trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

15.05.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AĞIR YARALININ VEFAT ETMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gemlik'te trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Polat Can Y. yönetimindeki 16 LCF 62 plakalı hafif ticari araç, Armutlu çevre yolu mezarlık kavşağında yol kenarındaki zeytinliğe uçtu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan sürücü Polat Can Y'yi, Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polat Can Y, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Polat Can Y, kurtarılamadı.

Öte yandan kaza sırasında aracın motorunun yerinden çıktığı görüldü.

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trafik kazası Bursa

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