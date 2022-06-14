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  4. GÜNCELLEME - Gümüşhane'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCELLEME - Gümüşhane'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

14.06.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hüsna Turhan (28) yönetimindeki 29 AAJ 026 plakalı otomobil, Kılıçtaşı köyü girişinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Devrilen araçta sıkışan Turhan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Ambulansla Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Turhan, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kelkit'te avukatlık yapan Turhan'ın, Şiran ilçesindeki bir duruşmadan döndüğü öğrenildi.

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