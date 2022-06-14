GÜNCELLEME - Gümüşhane'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hüsna Turhan (28) yönetimindeki 29 AAJ 026 plakalı otomobil, Kılıçtaşı köyü girişinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Devrilen araçta sıkışan Turhan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Ambulansla Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Turhan, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kelkit'te avukatlık yapan Turhan'ın, Şiran ilçesindeki bir duruşmadan döndüğü öğrenildi.



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