YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. GÜNCELLEME - Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

GÜNCELLEME - Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

24.05.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terörün finans kaynağına bir darbe daha... Hassas burun Ayzek'in de yardımıyla Yüksekova'da 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet Müdürlüğü." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, narkotik köpeği Ayzek ile ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin olduğu bir fotoğrafa da yer verildi.

- Bir şüpheli gözaltına alındı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 Mayıs günü ilimiz Yüksekova ilçesi mezrasında bulunan dere yatağında yapılan aramalarda 101 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildiHakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:42
Öğle
12:07
İkindi
15:58
Akşam
19:22
Yatsı
20:55

Hakkari Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

Zagros Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Şifa Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.