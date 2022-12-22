Hakkari'de iş yerlerine zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 19 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Aralık'taki silahla yaralama olayı sonrası toplanan kalabalığın iş yerlerine ve çevreye zarar vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen 19 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7'si de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

