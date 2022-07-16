GÜNCELLEME - Hasköy Musevi Mezarlığı'ndaki tahribatla ilgili adliyeye gönderilen 2 çocuk ailelerine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda yapılan tahribatla ilgili adliyeye gönderilen 2 çocuk da ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Fetihtepe Mahallesi'ndeki Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da meydana gelen tahribatı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşları 11 ila 13 arasındaki 5 çocuğun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çocuklardan 3'ü yaşları 12'den küçük olduğu için ailelerine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen 12 yaşından büyük 2 çocuğun ise burada ifadesi alındı. Çocuklar daha sonra ailelerine verildi.

- Olay

İstanbul Valiliğince, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da yapılan tahribatla ilgili araştırma ve güvenlik görüntülerinin incelenmesi sonucunda, yaşları 11 ila 13 arasında 5 çocuğun yakalandığı bildirilmişti.

Açıklamada, mezarlıktaki 81 mezar taşının tahrip edildiği, görüntülerden olayın mezarlık çevresinde ikamet eden 5 çocuk tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

