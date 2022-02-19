YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. GÜNCELLEME - Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 zanlıdan 17'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 zanlıdan 17'si tutuklandı

19.02.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Hatay merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığına dair bilgilere ulaştı.

Bu kapsamda, eğitimli köpeklerin de katılımıyla Hatay merkezli Gaziantep, Rize ve Antalya'daki 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde 150 gram sentetik uyuşturucu, 260 gram esrar, 180 gram eroin, 161 uyuşturucu hap, 27 kök Hint keneviri, 8 otomatik av tüfeği, 18 uyuşturucu içme aparatı ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelilerden 7'si işlemlerin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 17'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konukHatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk
Memur-Sen'den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama:Memur-Sen'den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama:
Aksaray'daki tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatıAksaray'daki tekstil firmasından 7 milyon kot pantolon ihracatı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 19 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:12
Öğle
12:54
İkindi
15:58
Akşam
18:27
Yatsı
19:41
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokakta cinsel ilişkiye girdi! Cezadan kurtulmak için...

Sokakta cinsel ilişkiye girdi! Cezadan kurtulmak için...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.