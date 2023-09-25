YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. GÜNCELLEME - Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı

GÜNCELLEME - Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı

25.09.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

GÜNCELLEME - Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı

Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.

Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dalgıç ekibince yapılan aramalarda, iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bozüyük’te Boztram’la ulaşımda engel yokBozüyük’te Boztram’la ulaşımda engel yok
Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri olarak seçildiKayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri olarak seçildi
Antalya’da aranan 63 zanlı yakalandıAntalya’da aranan 63 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay Altınözü ceset boğulma kuzen

Hatay Namaz Vakitleri 26 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:32
İkindi
15:56
Akşam
18:35
Yatsı
19:49
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.