GÜNCELLEME - Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kandil Aslan (25) idaresindeki 45 ADH 641 plakalı motosiklet, Samandağ-Antakya kara yolu Kuşalanı Mahallesi'nde Gadir Bahallı yönetimindeki 31 SL 508 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Aslan, özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

