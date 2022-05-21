GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karagöz Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz