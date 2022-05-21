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GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

21.05.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karagöz Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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