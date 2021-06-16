GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilin KGYS direğine çarpması sonucu ölen polisin cenazesi toprağa verildi

OSMANİYE (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, Osmaniye'de defnedildi.

Suat Tohumoğlu'nun (51) kullandığı 33 KET 33 plakalı otomobil, Payas-Dörtyol Otoyolu'nda KGYS direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Suat Tohumoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücünün eşi Arife Tohumoğlu, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınan Suat Tohumoğlu için memleketi Osmaniye'nin merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde tören düzenlendi.

Cevdetiye Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, Tohumoğlu'nun yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Tohumoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi.



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