YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilin KGYS direğine çarpması sonucu ölen polisin cenazesi toprağa verildi

GÜNCELLEME - Hatay'da otomobilin KGYS direğine çarpması sonucu ölen polisin cenazesi toprağa verildi

16.06.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, Osmaniye'de defnedildi.

Suat Tohumoğlu'nun (51) kullandığı 33 KET 33 plakalı otomobil, Payas-Dörtyol Otoyolu'nda KGYS direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Suat Tohumoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücünün eşi Arife Tohumoğlu, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınan Suat Tohumoğlu için memleketi Osmaniye'nin merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde tören düzenlendi.

Cevdetiye Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, Tohumoğlu'nun yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Tohumoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Osmaniye'de ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındıOsmaniye'de ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 16 Haziran Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:08
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
20:04
Yatsı
21:42

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Afyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu

Afyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Erzurum'da kar sularının oluşturduğu menderesler büyülüyor

Erzurum'da kar sularının oluşturduğu menderesler büyülüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.