YURTHABER
  4. GÜNCELLEME - Hatay'da sosyal medyada tartıştığı genci darbeden kişi yakalandı

GÜNCELLEME - Hatay'da sosyal medyada tartıştığı genci darbeden kişi yakalandı

HATAY HABERLERİ  | 16.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Zanlının, tehdit ve darp anına ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınladığı iddia edildi - Darbedildiği ileri sürülen gencin annesi Fethiye U: - "Bir anne olarak en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Bu herkese örnek olsun, kimsenin evladı sokakta büyümedi" AİLENİN RÖPORTAJI EKLENDİ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sosyal medyada tartıştığı genci darp ve tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, M.Ç, sosyal medyada tartıştığı 16 yaşındaki M.İ.U'yu barışmak için bir kafeye çağırdı. Burada M.İ.U'yu darbederek bıçaklamakla tehdit eden M.Ç, o anları da cep telefonuyla bir arkadaşına kaydettirerek sosyal medyada paylaştı.

Olayı öğrenen ve görüntüleri izleyen ailenin şikayeti üzerine M.Ç, gözaltına alındı.

- "En ağır şekilde yargılanmasını istiyorum"

M.İ.U'nun annesi Fethiye U, Odabaşı Mahallesi'ndeki evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü oğlunun yüzünde parmak izi gördüğünü, ne olduğunu sorduğunda konuyu geçiştirdiğini söyledi.

Daha sonra mesaj gelmesi üzerine oğlunun ağlamaya başladığını, odasına kapandığını ve yemek dahi yemediğini belirten Fethiye U, "Eşim telefonunu istedi, baktık görüntüyü atmışlar kendisine. 'Nasıl dayak yemişsin' gibi rencide edici sözler yazmışlar. Görünce kanımız dondu, ne diyeceğimi bilmiyorum çok üzüldüm." diye konuştu.

M.Ç. hakkında şikayette bulunduklarını kaydeden anne, "Bir anne olarak en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Bu herkese örnek olsun, kimsenin evladı sokakta büyümedi. Oğlum olaydan sonra psikolojik tedavi gördü." dedi.

M.İ.U. ise kendisini darbeden kişinin arkadaşı olduğunu ve sosyal medya üzerinde bir tartışma yaşadıklarını, ardından kendisini dışarı çağırıp kahve içtiklerini aktardı.

Daha sonra M.Ç'nin kendisini bir dükkana götürüp vurmaya başladığını anlatan M.İ.U, arkadaşından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Hatay’da kaçak silah operasyonuHatay’da kaçak silah operasyonu
İskenderun’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Şampiyonasıİskenderun’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Şampiyonası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anne darp iddiası Hatay

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hatay Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
12:50
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:09

Hatay Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Eskiocak Eczanesi
Antakya
Halk Eczanesi
Antakya
Kudret Eczanesi
Antakya
Sendioğlu Eczanesi
Antakya
Belen Eczanesi
Iskenderun
Kanatlı Eczanesi
Iskenderun
Mıne Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hatay'da "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı

Hatay'da "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş

Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş

Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı

Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.