GÜNCELLEME - Hatay'da traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla tabanca geçirileceği bilgisi üzerine Hacıpaşa Mahallesi'nde bir traktörü durdurdu.

Aramada, römork kısmına gizlenmiş 7 tabanca ve bunlara ait 8 şarjör bulundu.

Sürücü M.A. ile traktördeki H.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



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