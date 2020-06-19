GÜNCELLEME - INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Şırnak'ta tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurt dışına kaçma girişiminde bulduğu sırada yakalanan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü üyesi Sabri Dal'ın, Silopi'de bulunduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine dün saat 23.35 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Terörist hakkında 2013'te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu şeklinde bilgiler bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesince devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme suçundan, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, Cizre Sulh Ceza Mahkemesince 2017/1353 karar numarası ile resmi belgede sahtecilik suçundan, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kasten öldürme suçundan aranması bulunduğu ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Terörist Dal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

