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GÜNCELLEME- Isparta'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 10.10.2020 22:51 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Osman Elvan (22) ve Ahmet Demirel (22), Gökçay Parkı'nda, N.B, H.B, H.B, M.Ç. ve K.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Elvan bıçakla yaralandı, Ahmet Demirel darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Elvan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demirel'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

N.B, H.B, H.B, M.Ç. ve K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve M.Ç nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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