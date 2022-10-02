YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. GÜNCELLEME - Isparta'da kocasının tabancayla ateş ettiği kadın hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Isparta'da kocasının tabancayla ateş ettiği kadın hayatını kaybetti

02.10.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Isparta'da kocası tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer I. (38) ormanlık alandaki ağılda, eşi Yadigar I. (40) ile henüz bilinmeyen sebeple tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sezer I, eşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli Sezer I’yı Isparta-Eğirdir kara yolu Okuyanlar Çiftliği mevkisinde yakaladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da kamyonun altında kalan kişi öldüIsparta'da kamyonun altında kalan kişi öldü
SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptıSOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
Yozgat'ta dini nikahlı eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandıYozgat'ta dini nikahlı eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Isparta tabanca

Isparta Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
12:52
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:03
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.