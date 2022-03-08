YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. GÜNCELLEME - Isparta'da üniversite öğrencisi, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı

GÜNCELLEME - Isparta'da üniversite öğrencisi, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı

08.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAŞHEKİMİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisinin tedavisi sürüyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıfta okuyan Rabia Kallı'ya (20), 6 Mart'ta, İstanbul Caddesi'nde havlayan köpeklerden korkarak yola fırlaması sonucu otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Kallı, 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kallı'nın babası Emin Kallı, gazetecilere, kızının köpekten korktuğu için yola doğru kaçtığını ve trafik kazasında yaralandığını öğrenince Muğla'dan Isparta'ya geldiğini söyledi.

Köpeklerin tehlike arz ettiğini dile getiren Kallı, "Kızım yoğun bakımda. Köpekleri severiz ama aileleri ciddi şekilde üzmeye başladı." dedi.

Kallı'nın kaza sırasında yanında olan arkadaşı Hilal Topçu ise kentte başıboş hayvanların çok saldırgan olduğunu, arkadaşının köpek sesiyle yola kaçtığını ifade etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Prof. Dr. Rasih Yazgan, gazetecilere, Kallı'nın hastaneye durumu ağır getirildiğini söyledi.

Kallı’nın kafa travması geçirdiğini belirten Yazgan, “Acil servisinde yapılan ilk müdahalesinin ardından anestezi yoğun bakım ünitesine aldık. Durumu hocalarımız tarafından takip ediliyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisiTarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandıBağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı

Isparta Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:13
Öğle
13:14
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:19
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüden kurtulmanız çok kolay: Cayır cayır yağ yakıyor!

Bu görüntüden kurtulmanız çok kolay: Cayır cayır yağ yakıyor!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Canlı yayında küvete girdi, suyu ısıtmak isteyince...

Canlı yayında küvete girdi, suyu ısıtmak isteyince...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.