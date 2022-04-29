GÜNCELLEME - Isparta'da yapı firmasına ait depoda çıkan yangın söndürüldü

Isparta'da yapı firmasına ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vatan Mahallesi'nde N.E'ye ait inşaat yapı firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 20 ekip ve iş makinesiyle yangına müdahale etti.

Ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından, soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yangın yerine gelerek incelemede bulundu.



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