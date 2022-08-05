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  4. GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı

05.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden kurdukları sistemle yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 75 şüpheliyi tespit eden polis, sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin'de belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Baskınlarda 75 zanlıdan 58'i gözaltına alındı.

Öte yandan, şüpheli Ö.G'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira tutarında para trafiğinin olduğu, bu trafiğin bir kısmının Kuzey Makedonya'ya uzandığı ve zanlıların faaliyetlerini İstanbul'da kurdukları paravan şirketler üzerinden gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu, adreslerinde bulunamayan 17 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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