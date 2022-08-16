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  4. GÜNCELLEME - İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

16.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTINA ALINAN ZANLI SAYISI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesör/büfe telefonlarını kullanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3 subay, 1 astsubay ve ihraç edilen 1 askeri personel ile 9 eski askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin 9'unu gözaltına aldı.

Aranan şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiği, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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