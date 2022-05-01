GÜNCELLEME - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

İSTANBUL (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlandı.

DİSK, TMMOB ve TDB üyeleri, Maltepe'deki bir otelin önünde, KESK ve TTB üyeleri ise İdealtepe Köprüsü'nde bir araya gelip etkinlik alanına kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB üyeleri başta olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, alana gelmeye başladı.

Çok sayıda polisin görev aldığı ve tedbir amaçlı havadan helikopterle de denetimlerin yapıldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı.

Tedbir amacıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), itfaiye aracı ve su tankeri bekletildi.

Üst ve çanta araması yapılan katılımcılar, 6 ayrı güvenlik noktasından geniş güvenlik önlemleri altında etkinlik alanına girdi.

Polis ekipleri, tertip komitesinin belirlediği pankartlar dışında alana farklı pankartla girmeye çalışan HDP kortejindeki bazı kişilere izin vermedi. Bunun üzerine yaşanan kısa süreli arbedede girişteki bazı bariyerler devrildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sol Parti ve Emek Partisi üyeleri de etkinlik alanında hazır bulundu.

Programda, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB yetkililerinin konuşmalarının ardından kurumlar adına hazırlanan ortak metin işçi Betül Oral tarafından okundu.

Oral, 1 Mayıs'ın, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu ifade ederek, bayramın bütün dünyada, bu meydan ve Türkiye'nin her yerinde coşkuyla umutla ve heyecanla kutlandığını kaydetti.

Etkinlik, yapılan konuşmalardan sonra bazı müzik gruplarının konserinin ardından sona erdi.

